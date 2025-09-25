Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас ще говори днес на Общото събрание на ООН, но не от трибуната в Ню Йорк – а по видеовръзка.

Причината е, че администрацията на Доналд Тръмп му отказа виза за САЩ – ход, който предизвика сериозни критики по света. Въпреки това Общото събрание гласува с голямо мнозинство да му даде право на участие дистанционно.

Днес освен речта на Абас, внимание ще привлече и срещата на страните от Г-20. Очаква се там да говори руският външен министър Сергей Лавров. Вчера Володимир Зеленски предупреди за първи път от трибуната на ООН, че Русия ще „продължи войната извън Украйна“, ако не бъде спряна.