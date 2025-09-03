Тръмп нарече "интересно събитие" заглушаването на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Президентът Тръмп каза на пресконференция в Белия дом, че Урсула фон дер Лайен е имала "интересно събитие" и никой не знае откъде се е появило това заглушаване при посещението й в България.

"О, тя имаше интересно събитие. Тя е изключителна жена. Какво ме питате за нея? Никой не знае откъде е дошло това, но са отнели възможността ѝ да използва телефона си. Понякога това е хубаво нещо. Ако това се случи някога на мен, ще съм много щастлив", каза шеговито Тръмп.

Американският президент определи като "фалшиви новини" съобщенията в социалните мрежи за здравословното му състояние.