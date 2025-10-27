БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 година, мисли, че е прекалено "сладък" пост

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази

Така той отговори по темата, която придоби публичност и породи коментари

Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., както предлагат някои от поддръжниците му с оглед на възможността републиканецът да изкара трети мандат в Белия дом, предаде Ройтерс.

"Ще ми бъде разрешено да направя това", коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс 1".

"Но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък (пост). Да, бих изключил тази възможност, защото е твърде сладка", обясни Тръмп.

Това бе поредното изказване от страна на президента републиканец по тема, с която той се заиграва публично, откакто встъпи в длъжност, а напоследък той раздава в Белия дом шапки с надпис "Тръмп 2028", отбелязва Ройтерс.

Според 22-ата поправка на Конституцията на САЩ един и същ президент не може да управлява повече от два мандата.

Симпатизанти на Тръмп обаче предложиха това ограничение да бъде заобиколено, като той заеме поста вицепрезидент.

Идеята е друг кандидат да бъде избран за президент, след което да се оттегли от поста и Тръмп отново да застане начело на Белия дом. Политическите му опоненти обаче оспорват законността на този план.

Тръмп коментира възможността да управлява за трети президентски мандат с думите:

"Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега".

Запитан, дали изключва възможността за трети мандат, Тръмп отговори:

"Дали я изключвам? Вие ще кажете…".

Републиканецът отбеляза и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост.

"Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими", заключи Тръмп.


#2028 година #Доналд Тръмп #вицепрезидент

Последвайте ни

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
3
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
Високо отличие: Награда за почетния консул на България в САЩ Високо отличие: Награда за почетния консул на България в САЩ
Чете се за: 02:55 мин.
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са търговски споразумения и среща със Си Дзинпин Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са търговски споразумения и среща със Си Дзинпин
Чете се за: 02:32 мин.
Тръмп увеличи митата за Канада Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Чете се за: 01:25 мин.
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ