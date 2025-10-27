Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 година, мисли, че е прекалено "сладък" пост

Американският президент Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., както предлагат някои от поддръжниците му с оглед на възможността републиканецът да изкара трети мандат в Белия дом, предаде Ройтерс.

"Ще ми бъде разрешено да направя това", коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс 1".

"Но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък (пост). Да, бих изключил тази възможност, защото е твърде сладка", обясни Тръмп.

Това бе поредното изказване от страна на президента републиканец по тема, с която той се заиграва публично, откакто встъпи в длъжност, а напоследък той раздава в Белия дом шапки с надпис "Тръмп 2028", отбелязва Ройтерс.

Според 22-ата поправка на Конституцията на САЩ един и същ президент не може да управлява повече от два мандата.

Симпатизанти на Тръмп обаче предложиха това ограничение да бъде заобиколено, като той заеме поста вицепрезидент.

Идеята е друг кандидат да бъде избран за президент, след което да се оттегли от поста и Тръмп отново да застане начело на Белия дом. Политическите му опоненти обаче оспорват законността на този план.

Тръмп коментира възможността да управлява за трети президентски мандат с думите:

"Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега".

Запитан, дали изключва възможността за трети мандат, Тръмп отговори:

"Дали я изключвам? Вие ще кажете…".

Републиканецът отбеляза и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост.

"Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими", заключи Тръмп.



