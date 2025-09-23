Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН

Доналд Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН и отново вдигна шум. Американският президент поиска Европа да спре да купува руски газ и петрол и призова за край на войната в Газа, но атакува идеята за признаване на Палестинска държава.

Речта му обаче остана в сянката на технически гафове. Ескалаторът към залата блокира точно когато семейството му влизаше, а в залата отказа и аутокюто – устройството, от което Тръмп чете речта си.

"Всичко, което получих от ООН е ескалатор, който спря нагоре. Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма. Всъщност и двамата сме в страхотна форма. А после не работеше и аутокюто. Това са двете неща, които съм получил от ООН. Повреден ескалатор и счупено аутокю. Много благодаря. И между другото, вече работи. Благодаря!", иронизира Тръмп.