Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:25 мин.
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН

Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Доналд Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН и отново вдигна шум. Американският президент поиска Европа да спре да купува руски газ и петрол и призова за край на войната в Газа, но атакува идеята за признаване на Палестинска държава.

Речта му обаче остана в сянката на технически гафове. Ескалаторът към залата блокира точно когато семейството му влизаше, а в залата отказа и аутокюто – устройството, от което Тръмп чете речта си.

"Всичко, което получих от ООН е ескалатор, който спря нагоре. Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма. Всъщност и двамата сме в страхотна форма. А после не работеше и аутокюто. Това са двете неща, които съм получил от ООН. Повреден ескалатор и счупено аутокю. Много благодаря. И между другото, вече работи. Благодаря!", иронизира Тръмп.

