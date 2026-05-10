Тръмп пристига в Пекин в сряда за среща със Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин тази седмица в Пекин. Основен фокус на двудневните дискусии ще бъде търговията между двете държави. Американско-китайската сделка за редкоземните елементи от миналия октомври все още важи. Към момента не е ясно дали и кога тя ще бъде продължена, но официален американски представител каза пред Ройтерс, че това ще се случи в подходящия момент.

Тръмп и Си Дзинпин се споразумяха миналия октомври да сложат на пауза ожесточена търговска война. Сред темите на разговор се очаква да бъде и войната в Иран. Говорителката на Белия дом каза, че Доналд Тръмп планира реципрочна визита за Си Дзинпин в Съединените щати по-късно тази година.