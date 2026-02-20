Тръмп решава до 10-15 дни за сделка с Иран, Техеран заплаши американските бази в Близкия изток

Иран поднови заплахите си спрямо американските бази в Близкия изток в писмо, адресирано до генералния секретар на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп си даде срок до десетина дни да реши дали сделка с Иран е възможна. Вашингтон настоява за прекратяване на иранската ядрена програма - искане, което иранските власти към момента отхвърлят.

Иран не иска война, но ще отговори решително и пропорционално на евентуална военна агресия. В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш иранският постоянен представител в Организацията посочва, че реториката на Доналд Тръмп към Техеран сигнализира за реален риск от нападение.

Амир Сайед Иравани, постоятен представител на Иран в ООН: "При такива обстоятелства всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици“.

В реч пред първото заседание на Съвета за мир Доналд Тръмп заяви, че се водят добри разговори, но през годините е било доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. По думите му, перспективите за това трябва да станат ясни в рамките на следващите 10 дни. По-късно пред журналисти в президентския самолет Тръмп уточни:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че това би било достатъчно време, 10 - 15 дни максимум".

Вашингтон струпва внушителна военна мощ в Близкия изток, а американски медии допуснаха, че Тръмп готви удари по Иран до дни. Според "Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ обмисля ограничени удари на първо време с идеята по този начин Техеран да бъде принуден да се съгласи с исканията му, свързани с иранската ядрена програма.