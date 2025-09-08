Тръмп се среща с европейски лидери



Американският президент обяви, че в началото на следващата седмица отделни европейски лидери ще посетят САЩ за разговори относно прекратяването на войната между Русия и Украйна. Той уточни, че срещите ще се състоят в понеделник и вторник, но не посочи конкретни имена.

Пред журналисти след завръщането си от финала на US Open в Ню Йорк Тръмп допълни, че скоро отново ще разговаря с руския президент Владимир Путин и изрази увереност, че „войната скоро ще приключи със споразумение“.

Паралелно с това американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че по-силен икономически натиск от САЩ и Европа може да накара Москва да седне на масата за преговори. Според него нови санкции и вторични мита върху купувачите на руски петрол биха довели до сериозен удар върху руската икономика.