Тръмп се срещна с шефовете на технологичните компании

Президентът на САЩ Доналд Тръмп организира вечеря с шефовете на най-големите технологични компании в света. На масата седнаха Марк Зукърбърг (Мета), Тим Кук (Apple), Бил Гейтс (Microsoft), Сам Алтман (OpenAI), Сундар Пичай и Сергей Брин (Google).

Илън Мъск обаче не дойде лично – изпрати човек на негово място, защото отношенията му с Тръмп са обтегнати.



По време на вечерята Зукърбърг разказа, че технологичните гиганти ще инвестират огромни пари в САЩ – около 600 милиарда долара до 2028 г. Това означава нови центрове за данни, повече работа и още по-бързи иновации.



Срещата показва, че след години на напрежение Силициевата долина и Тръмп вече започват да си сътрудничат повече.