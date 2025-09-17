Тръмп във Великобритания



Във Великобритания посрещнаха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания с максимална помпозност – червен килим, каляски, военна церемония и банкет в замъка Уиндзор. Това е втората му държавна визита в кралството – нещо доста необичайно, защото обикновено вторите мандати минават с по-скромни визити.

Крал Чарлз III нарече Тръмп „добър приятел“, а американският президент отговори със същото. Британските медии описаха церемонията като „зрелище“, защото е най-голямата военна програма за държавна визита в историята на страната.

Но докато вътре беше празник, отвън – протести. Хиляди излязоха в Лондон срещу визитата, а демонстранти дори прожектираха върху замъка Уиндзор снимки на Тръмп заедно с Джефри Епстийн.

Така посещението съчета блясък и скандали – едни го аплодираха, други го нарекоха „най-опасният човек в света“. А утре Тръмп ще отиде в премиерската резиденция „Чекърс“, където се очакват разговори за нови милиардни сделки.