БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп завежда дело срещу Би Би Си

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Президентът е дълбоко засегнат от редактираната му от медията реч

тръмп нареди пентагона незабавен старт тестове ядрени оръжия
Слушай новината

Белият дом съобщи, че външният юридически съветник на Доналд Тръмп е завел дело срещу Би Би Си.

Освен това прессекретарят коментира, че президентът е дълбоко засегнат от редактираната му от медията реч.

Доналд Тръмп заплаши с правни действия Британската радиотелевизионна корпорация заради начина, по който е била редактирана президентската му реч от 6 януари 2021 година – денят на щурма в Капитолия.

Адвокатите му изискват от Би Би Си незабавно да оттегли "лъжливите, клеветнически, омаловажаващи и подстрекателски изявления", да се извини и да "обезщети подходящо президента Тръмп за нанесената вреда" до 14 ноември.

#Доналд Тръмп #САЩ #Би Би Си #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
"Двама работят, трима стоят": Ремонтът на пътя Първенец - Лилково е спрян - защо?
6
"Двама работят, трима стоят": Ремонтът на пътя Първенец -...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: САЩ и Канада

Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп
Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано
Чете се за: 01:50 мин.
"Направиха красивата ми реч радикална": Тръмп заплаши Би Би Си със съд "Направиха красивата ми реч радикална": Тръмп заплаши Би Би Си със съд
Чете се за: 01:07 мин.
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Без визи в САЩ за хора с наднормено тегло и диабет? Без визи в САЩ за хора с наднормено тегло и диабет?
Чете се за: 01:07 мин.
Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на правителството е към края си Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на правителството е към края си
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ