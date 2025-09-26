БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Тръмп заяви, че е близо постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа

По света
Доналд Тръмп
Снимка: АП/БТА
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е близо постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа и връщането на заложниците. Тръмп направи коментара малко след речта на Бенямин Нетаняху пред Общото събрание на ООН. В нея израелският премиер осъди държавите, които тази седмица признаха палестинската държава.

Речта му започна с освирквания и напускане на залата от делегати. От трибуната Нетаняху се обърна директно към заложниците, които все още са в плен на Хамас, очерта враговете на Израел и увери, че страната му ще завърши "започнатата работа в Газа". Израелският премиер заяви, че Израел е „опустошил“ иранската програма за атомни оръжия и балистични ракети. Той добави, че страната му е „разбила“ хутите, „унищожила е по-голямата част от Хамас“ и е „осакатила“ Хизбула. Нетаняху заяви, че обвинението срещу Израел в извършването на геноцид е "неоснователно".

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Все още не сме приключили, последните части, последните остатъци от Хамас са в град Газа и те се заричат ​​да повтарят зверствата от 7 октомври отново и отново, независимо колко са намалели силите им. Ето защо Израел трябва да завърши работата, ето защо искаме да го направим възможно най-бързо."

