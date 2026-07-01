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"Тренд": Според 92% употребата на наркотици е сериозен проблем у нас

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Почти всеки втори познава човек, който употребява или е употребявал

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Повече от 40% имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Близо шестима от всеки десет смятат, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Това показва изследване на "Тренд", направено по поръчка на "24 часа".

Голямо мнозинство от българите (92%) определя употребата на наркотични вещества като сериозен проблем за страната. Едва 4% са на мнение, че употребата на наркотични вещества не представлява сериозен обществен проблем.

Според българите основните причини младите хора да посягат към наркотични вещества са любопитството и желанието за експериментиране (50%), следвани от натиска от приятелската среда (42%), лесния достъп до наркотични вещества (39%) и липсата на родителски контрол (37%).

Повече от 40% посочват, че познават човек, който употребява или е употребявал наркотични вещества. За 26% това е човек, с когото не са близки. Когато става дума за хора от по-близкото им обкръжение, най-често се посочват приятел или познат (11%), колега или съученик (7%) и близък член на семейството (2%). Дяловете са по-високи от средните сред младите хора под 30 години.

Обществените нагласи показват и широко разпространено усещане за лесен достъп до наркотични вещества. Почти шестима от всеки десет българи (58%) смятат, че в тяхното населено място човек може лесно да се сдобие с наркотици.

По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите (65%), по-строгият контрол върху разпространението (64%) и повече полицейско присъствие около училища и други рискови места (45%).

#употреба на наркотици #изследване

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