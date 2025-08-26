Тренто обмисля да блокира завръщането на Казийски в България

Българската волейболна звезда Матей Казийски може и да не се завърне 20 години по-късно на родна земя. 40-годишният състезател трябваше да стане част от вицешампиона на България Локомотив Авиа през следващия месец.

В момента Казийски тренира с италианския Тренто. Един от основните играчи на отбора - Даниеле Лавия, претърпя операция заради фрактура на два пръста на дясната ръка, и ще отсъства известно време.

Това отваря дупка в Тренто, а генералният мениджър на тима Бруно Да Ре намекна следното: "Казийски е тук, тренира с нас и, честно казано, ще си поговорим".