Треньорът на баскетболния Реал М разкри за проблеми с пристигането в България

Въпреки това Белия балет надделя в сблъсъка с Апоел Тел Авив.

Слушай новината

Старши треньорът на баскетболния Реал Мадрид Серджо Скариоло разкри, че отборът е имал тежко пътуване до Ботевград за гостуването на Апоел Тел Авив в Евролигата. Испанският гранд победи със 75:74 израелския състав, който за момента домакинства в България срещите си от престижната надпревара, а мачът се игра в „Арена Ботевград“ поради заетост на „Арена София“.

Успехът беше втори пореден и общо седми за Реал, докато Апоел допусна второ поражение в последните си три двубоя и общо четвърта загуба.

„Това е голяма победа заради нивото на противника и контрола на играта, който имахме през 40-те минути, както и заради начина, по който стигнахме дотук в 3 часа сутринта. Пристигнахме тази сутрин след някои усложнения вчера. Защитата ни беше повече от добра срещу най-добрата атака в надпреварата досега“, коментира Скариоло във вторник вечер след успеха над Апоел.

„Знаехме какво трябва да направим. Беше наистина страхотен мач. Играчите положиха големи усилия. Наистина се радвам за тях, а наградата е напълно заслужена“, добави наставникът на мадридчани, цитиран от Eurohoops.net.

„В Евролигата всеки мач е изключително труден. У дома, на чужд терен... На чужд терен, очевидно повече“, каза още Серджо Скариоло.

Реал излезе на печелившата страна срещу Апоел след спектакъл в Ботевград (ВИДЕО)
Реал излезе на печелившата страна срещу Апоел след спектакъл в Ботевград (ВИДЕО)
Испанците намериха начин да излъжат израелците във финалните акорди...
Чете се за: 04:42 мин.
