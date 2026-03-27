Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Треньорът на Косово: Бихме могли да продадем 100 000 билета за мача срещу Турция

Големият дуел е във вторник.

Франко Фода
Снимка: БТА
Отборът на Косово е на един мач от място на Световното първенство по футбол в Северна Америка това лято.

Малката западнобалканска република обяви независимостта си от Сърбия през 2008 г., но беше приета в редиците на ФИФА едва през 2016 г., играейки първия си официален международен мач през септември същата година.

Но ако спечелят плейофите във вторник у дома срещу Турция в Прищина, те ще се класират за първо участие в голям турнир, след вълнуващата победа с 4:3 като гост срещу Словакия в полуфинала на плейофите в четвъртък.

„Винаги вярвам в отбора и въпреки че два пъти изоставахме в резултата, всички момчета вярваха в себе си и продължиха да се борят“, каза германският треньор на Косово Франко Фода след мача.

„Много се гордея с този отбор и мисля, че след 90 минути това беше заслужена победа“, добави треньорът.

Домакинството във вторник може да се окаже решаващ фактор. Първоначално Косово трябваше да играе домакински мачове в съседна Албания по време на квалификациите за Световното първенство през 2018 г., преди да му бъде позволено да бъде домакин на мачове на малкия стадион „Фадил Вокри“ в Прищина с капацитет 14 000 души.

„Вероятно бихме могли да продадем 100 000 билета за мача във вторник, но с цялата тази еуфория трябва да се държим спокойно. Турците имат много добър отбор с отлични индивидуални качества“, каза Фода.

Победителят от плейофите във вторник ще се класира в Група D на Световното първенство, като ще играе срещу Австралия във Ванкувър на 13 юни, Парагвай в Сан Франциско на 19 юни и срещу съ-домакина Мондиала САЩ в Лос Анджелис шест дни след това.

Свързани статии:

Обещаха на футболистите на Косово 1 млн. евро за класиране на Мондиал 2026
Финансовите поощрения са осигурени от държавния бюджет.
ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
5
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Още от: Национални отбори

Филип Кръстев: Да бъдеш капитан на България е огромна чест
Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия
Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала
Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
Франция победи Бразилия в контрола в САЩ Франция победи Бразилия в контрола в САЩ
Водещи новини

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
У нас
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
У нас
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“ Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
По света
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково 150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
У нас
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери...
У нас
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
У нас
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен...
Спорт
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
У нас
