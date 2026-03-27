Треньорът на Косово: Бихме могли да продадем 100 000 билета за мача срещу Турция

Отборът на Косово е на един мач от място на Световното първенство по футбол в Северна Америка това лято.



Малката западнобалканска република обяви независимостта си от Сърбия през 2008 г., но беше приета в редиците на ФИФА едва през 2016 г., играейки първия си официален международен мач през септември същата година.

Но ако спечелят плейофите във вторник у дома срещу Турция в Прищина, те ще се класират за първо участие в голям турнир, след вълнуващата победа с 4:3 като гост срещу Словакия в полуфинала на плейофите в четвъртък.

„Винаги вярвам в отбора и въпреки че два пъти изоставахме в резултата, всички момчета вярваха в себе си и продължиха да се борят“, каза германският треньор на Косово Франко Фода след мача. „Много се гордея с този отбор и мисля, че след 90 минути това беше заслужена победа“, добави треньорът.

Домакинството във вторник може да се окаже решаващ фактор. Първоначално Косово трябваше да играе домакински мачове в съседна Албания по време на квалификациите за Световното първенство през 2018 г., преди да му бъде позволено да бъде домакин на мачове на малкия стадион „Фадил Вокри“ в Прищина с капацитет 14 000 души.

„Вероятно бихме могли да продадем 100 000 билета за мача във вторник, но с цялата тази еуфория трябва да се държим спокойно. Турците имат много добър отбор с отлични индивидуални качества“, каза Фода.

Победителят от плейофите във вторник ще се класира в Група D на Световното първенство, като ще играе срещу Австралия във Ванкувър на 13 юни, Парагвай в Сан Франциско на 19 юни и срещу съ-домакина Мондиала САЩ в Лос Анджелис шест дни след това.