Обещаха на футболистите на Косово 1 млн. евро за класиране на Мондиал 2026

Премиерът на Косово Албин Курти обяви сериозни финансови стимули за националния отбор по футбол в навечерието на решаващите баражи за класиране на Световното първенство, което тази година ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Тази вечер косоварите гостуват на Словакия, като при успех ще се изправят срещу победителя от двойката Турция – Румъния в следващата фаза.

Правителството в Прищина вече е одобрило конкретни бонуси за представянето на тима. За достигането до баражите са заделени 250 000 евро, а при победа над Словакия премията ще нарасне до 500 000 евро. Най-сериозният стимул е предвиден при евентуално класиране за Мондиала – 1 милион евро.

Финансовите поощрения са осигурени от държавния бюджет, като се очаква към тях да бъдат добавени и допълнителни бонуси от Футболна федерация на Косово.