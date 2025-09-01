Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия

Млади български лекоатлети завоюваха 7 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медала на Европейските детски атлетически игри в чешкия град Бърно. Трима от тях успяха да завоюват по два златни медала и станаха двойни шампиони. В юбилейното 20-о издание на състезанието се включиха рекорден брой спортисти от цяла Европа – над 2600.

Йоана Джарева (Спринт 2020 – Велико Търново) е сред българчетата, които се завърнаха у нас с два златни медала. Младата състезателка спечели златото в късия спринт и скока на дължина. Най-бързата сред момичетата, родени през 2013 година, успя да избяга 60-те метра за впечатляващите 8.08 секунди. В скока на дължина тя скочи страхотните 5.30 метра.

Талантливият Борис Фусков (КЛАСА – София) също стана първи на 60 метра със зашеметяващите 7.46 секунди при момчетата, родени през 2011 година, с което спечели златото в тази категория за четвърта поредна година. Атлетът успя да скочи 6.59 метра и също беше отличен със злато в скока на дължина.

Варненският атлет Петър Недялков (Супер Спорт – Варна) надбяга всички във финала на 60 метра при момчетата, родени 2014 година. Неговото време беше 8.03 секунди. Младият състезател успя да надскочи всички в скока на дължина със своите 5.15 метра и така спечели второто си златно отличие в състезанието.

Медали за България донесоха още Тони Воденичаров (КЛАСА – София), който стана първи в хвърлянето на копие при 13-годишните. Деян Садиков (Атлетик – София) се завърна със сребърен медал на 100 метра с препятствия. С по два бронзови медали бяха отличени Мария Йорданова (Академик – София) в категориите скок на дължина и бягане на 600 метра и Алекс Енев (Тийм Клявков) в късия спринт и скока на дължина.