Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:30 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Три български бадминтонистки си гарантираха медали от турнира в Льовен

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки, както и Калояна Налбантова на единично се класираха за полуфиналите.

Сестри Габриела и Стефани Стоеви, Льовен
Снимка: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation
Три български бадминтонистки си гарантираха медали от международния турнир в Льовен (Белгия). Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки, както и Калояна Налбантова на единично се класираха за полуфиналите и по този начин си осигуриха отличия.

Поставените под №1 в схемата на двойки сестри Стоеви победиха във втория си двубой Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия) с 21:12, 21:13 за 24 минути. В спор за място на финала Стефани и Габриела ще играят по-късно днес срещу номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Калояна Налбантова, №2 в схемата на единично, записа трети успех. На четвъртфиналите тя се наложи лесно над Анна Сиес Риберг (Дания) с 21:11, 21:5 за 26 минути. Следващата съперничка на българката ще бъде Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка).

На двойки жени Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от датчанките Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с 16:21, 16:21 за 34 минути.

#международен турнир по бадминтон в Льовен #Калояна Налбантова # Стефани Стоева # Габриела Стоева

