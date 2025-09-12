Три български бадминтонистки си гарантираха медали от турнира в Льовен

Три български бадминтонистки си гарантираха медали от международния турнир в Льовен (Белгия). Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки, както и Калояна Налбантова на единично се класираха за полуфиналите и по този начин си осигуриха отличия.

Поставените под №1 в схемата на двойки сестри Стоеви победиха във втория си двубой Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия) с 21:12, 21:13 за 24 минути. В спор за място на финала Стефани и Габриела ще играят по-късно днес срещу номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Калояна Налбантова, №2 в схемата на единично, записа трети успех. На четвъртфиналите тя се наложи лесно над Анна Сиес Риберг (Дания) с 21:11, 21:5 за 26 минути. Следващата съперничка на българката ще бъде Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка).

На двойки жени Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от датчанките Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с 16:21, 16:21 за 34 минути.