Три испански самолета "Юрофайтър Тайфун" пристигнаха в Румъния за изпълнение на мисии под командването на НАТО

Три самолета "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) на испанските военновъздушни сили пристигнаха в 57-ма военновъздушна база "Михаил Когълничану" в Румъния, където в продължение на около три седмици ще изпълняват заедно с румънски и германски военнослужещи мисии под командването на НАТО, съобщи Аджерпрес.

"Самолети "Юрофайтър Тайфун" на испанските военновъздушни сили пристигнаха в Румъния! Три бойни самолета заедно с отряд от около 60 испански военни (пилоти и технически персонал) кацнаха в 57-ма военновъздушна база "Михаил Когълничану". В продължение на около три седмици нашите партньори ще работят в екип с военни от румънските и от германските военновъздушни сили", заяви Министерството на националната отбрана на страницата си във Фейсбук.

Самолетите ще изпълняват мисии в рамките на Дейностите по усилена бдителност (Enhanced Vigilance Activity) под командването на НАТО.

"Тези съвместни дейности имат съществена роля за нашата сигурност: защитават и гарантират неприкосновеността на въздушното пространство на Румъния; развиват способността за реакция и възпиране; укрепват оперативната съвместимост между всички участващи съюзнически сили", подчертава министерството.