Три отказвания заради контузии на четвъртфиналите в Базел

Поставеният под №5 в схемата Феликс Оже-Алиасим приключи участието си на турнира на твърда настилка в Базел, който е от категория АТР 500. Канадецът отстъпи с 3:6 в първия сет срещу Жауме Мунар, а след това се отказа от участие в двубоя заради контузия.

Двукратният шампион в Базел триумфира с титлата в Брюксел през миналата седмица, но сега нямаше възможност да продължи напред в швейцарския град.



На полуфиналите испанецът Мунар ще играе срещу Жоао Фонсека. 19-годишният бразилец водеше с 4:1 в третата част срещу деветия в схемата Денис Шаповалов, когато канадският тенисист прекрати участието си в срещата.

По-рано през настоящия сезон Жоао Фонсека спечели първата си титла на ниво АТП, триумфирайки в Буенос Айрес.

Юго Юмбер също се класира за предпоследната фаза на турнира в Базел след успех със 7:6 (0), 6:4 срещу Райли Опелка (САЩ).

На полуфиналите Юмбер ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина, чийто опонент Каспер Рууд също не успя да завърши двубоя поради контузия.