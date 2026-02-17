БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер стартира с успех на тенис турнира в Доха (Катар)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Четирикратният шампион в турнирите от Големия шлем надигра Томаш Махач.

яник синер стартира успех тенис турнира доха катар
Слушай новината

Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТP 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Вторият поставен италианец преодоля на старта Томаш Махач (Чехия) с 6:1, 6:4 само за 71 минути игра.

Съперник на Синер в мача за достигане до четвъртфиналите ще бъде австралиецът Алексей Попирин, който отстрани представителя на домакините Мубарак Шанан Заид с 6:0, 6:2.

За втория кръг се класира и четвъртият поставен Даниил Медведев от Русия, който се наложи над китаеца Цзюнчън Шан с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 17 минути, а Медведев осъществи общо три пробива срещу опонента си.

Победи на старта в Доха записаха още шестият поставен Якуб Меншик (Чехия), преодолял Ян Чоински (Великобритания) с 6:7(6), 6:2, 6:4, французинът Артюр Фис, елиминирал Камил Майхжак (Полша) с 6:7(5), 6:3, 6:4 и Валентин Ройе (Франция), който се справи със сънародника си Пиер-Юг Ербер с 6:0, 6:3.

Водач в схемата е лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас, който ще започне участието си в надпреварата тази вечер.

#тенис турнир в Доха 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
3
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
5
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
6
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Тенис

Яник Синер работи върху сервиса си преди старта в Доха
Яник Синер работи върху сервиса си преди старта в Доха
Карлос Алкарас: Виждам своите слабости, трябва да продължавам напред Карлос Алкарас: Виждам своите слабости, трябва да продължавам напред
Чете се за: 02:12 мин.
Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста на WTA Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 01:22 мин.
Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи
Чете се за: 01:15 мин.
Григор Димитров прогресира с позиция в ранглистата на АТП Григор Димитров прогресира с позиция в ранглистата на АТП
Чете се за: 01:40 мин.
Франсиско Серундоло дочака домашен триумф в Буенос Айрес Франсиско Серундоло дочака домашен триумф в Буенос Айрес
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ