Три са жертвите на катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци

Три са жертвите на катастрофата на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч, под чийто надзор се изясняват причините за сблъсъка между двата леки автомобила.

При удара едната кола се е възпламенила и в нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, изпаднал от автомобила, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница. Сигнал за инцидента е получен около 14.40 ч.

Огледите на място продължават, пътят остава затворен за движение. Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.