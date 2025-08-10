БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Трилър лиши баскетболните националки до 20 г. от място в елита на Европа

от Веселин Михайлов
Спорт
Съставът на Маргарита Маринкова даде всичко от себе си в мач с тъжен край.

хърватия u20 българия u20 жени европейско първенство мишколц
Снимка: fiba.com
Българският национален отбор по баскетбол за жени до 20-годишна възраст остана на крачка от дивизия А. Съставът на Маргарита Маринкова финишира на четвъртото място на европейското първенство в Мишколц, Дивизия Б. Българките отстъпиха драматично пред Хърватия със 78:82 в мача за третото място, който се изигра в ДВТК Арена.

Младите "лъвици" дадоха всичко от себе си и въпреки че се върнаха от двуцифрено изоставане в заключителната четвърт, не успяха да сътворят пълен обрат срещу хърватките, които спечелиха ключовото трето място и догодина ще играят в елита на Европа за тази възраст. По този начин българският тим финишира с три победи и четири загуби, като може да съжалява, тъй като пропусна и двата си шанса да си осигури промоция, губейки и на полуфиналите.

Дебютните минути преминаха при непрестанна смяна на водачеството. Ивана Бонева, Златка Маданкова и Яна Карамфилова се заеха със задачата да бележат за символичните гости, докато от другата страна Оливия Вукоса създаваше непрестанни проблеми на българската защита. Това обаче не спря символичните гости да намерят пътя към крехката разлика от точка в края на встъпителната част.

Промяна в статуквото не последва и в хода на втория период, в който Нина Новак и Деница Манолова също се присъединиха към канонадата от точни стрелби. Именно точният мерник на Новак бе в основата на това хърватките да се приберат в съблекалнята при 49:46.

Вукоса напомни за себе си на старта на второто полувреме, давайки нова доза увереност на хърватския отбор. Манолова, Бонева и Карамфилова отвърнаха на предизвикателството на бърза ръка по пътя към обрата, но Луция Банович се присъедини към Вукоса и Новак, които се постараха хърватките да си върнат самочувствието за аванс от 9 точки след 30 минути игра.

Силен щурм, дело на Карамфилова, Бонева и Маданкова, запали нова искра за българките, които намериха сили да стопят изоставането си само до 2 точки във финалната десетка. Последваха ключови пропуски на Бонева и Карамфилова, а хърватският отбор се възползва от този факт, повеждайки с 5 точки в последните по-малко от 3 минути. Кош на Анджела Стамболян доближи младите „лъвици“ до минус 3, но два точни наказателни удари Лана Беслиц покачи разликата на хърватките до плюс 5, след което тройка на Стамболян свали българското изоставане до минус 2 с 22 секунди до финалната сирена. Все пак Банович не трепна от наказателната линия в ответната атака и сложи точка на спора.

Гергана Маданкова поведе листата на реализаторите за българките със 17 точки. Ивана Бонева финишира с 16 и 8 асистенции, Анджела Стамболян се разписа с 15 точки. Деница Манолова се отчете с 14 и 8 борби, Яна Карамфилова има 13 и 12 овладени под двата ринга топки, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Оливия Вукоса изригна с чудовищен мач за победителките, финиширайки с внушителните 35 точки и 22 борби. Нина Новак реализира 13.

#Национален отбор на Хърватия по баскетбол за жени до 20 години #Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Мишколц, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

