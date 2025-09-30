Трима души успешно евакуирани от Газа с помощта на българската дипломация

Двама млади българи и тяхна възрастна роднина – палестинка – бяха изведени от ивицата Газа след координирана операция на Министерството на външните работи.

Евакуацията е продължила над 24 часа. Тримата са преминали през Йордания с помощта на българското посолство в Аман, а след това през Истанбул, със съдействие от генералното консулство.

В операцията са участвали четири български дипломатически мисии, които работили в тясно сътрудничество с партньорски държави.

От МВнР съобщават, че близките на евакуираните са били в постоянна връзка с нашите мисии в Тел Авив и Рамала. Евакуираните и дипломатите изразяват благодарност за оказаната помощ.