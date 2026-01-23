БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима мъже са спасили млада жена от удавяне, след падане в Гребния канал в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
трима мъже спасили млада жена удавяне падане гребния канал пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Млада жена е спасена от удавяне и премръзване, след падане в Гребния канал в Пловдив, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. Инцидентът е станал преди обяд, когато жената е паднала в ледените води на канала и е спасена, благодарение на трима мъже.

Докато тичал в района, Виктор Гроздарев чул викове за помощ и се включил в животоспасяващата акция към други двама, по-възрастни от него мъже, чиито имена към момента не са известни, казаха от РДПБЗН-Пловдив. Във водата са хвърлени два спасителни пояса, чрез които е започнало изтеглянето на жената към брега. На място е пристигнал екип на пожарната и с общи усилия жената е извадена от водата и предадена на медицински екип. Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение.

От екипа на пожарната определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични. Респект към смелостта и човечността на хората, помогнали за спасяването на един човешки живот, допълниха от РДПБЗН-Пловдив.

#спасена жена #Гребният канал #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Регионални

Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ)
Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ)
След блокадата: Поледицата в Русе изпрати над 120 души в болниците След блокадата: Поледицата в Русе изпрати над 120 души в болниците
Чете се за: 02:27 мин.
16 километра е опашката от тирове на магистрала "Марица" преди ГКПП "Капитан Андреево" 16 километра е опашката от тирове на магистрала "Марица" преди ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:52 мин.
Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово
Чете се за: 00:55 мин.
Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ) Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Петима украински граждани са пострадали при катастрофа в Старозагорско Петима украински граждани са пострадали при катастрофа в Старозагорско
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ