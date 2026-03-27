Триумф за Домен Превц в първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скокове в Планица

bnt avatar logo от БНТ
Победата е 14-а за словенския ски скачач през сезона и общо 23-а в кариерата му.

Словенецът Домен Превц спечели първото индивидуално състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скок в Планица (Словения). Българинът Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията и не взе участие в същинската надпревара днес.

Превц зае първото място в родината си след скок от 230.5 метра във финалния кръг, събирайки общо 471.4 точки (232.5 метра и 233.6 точки в първия кръг). Победата бе 14-а за словенския ски скачач през сезона и общо 23-а в кариерата му. Това му дава шанс в неделя да изравни рекорда от 15 победи за един сезон, поставен от брат му Петер Превц.

Втори се нареди японецът Рен Никайдо с финален скок от 233.0 и 451.3 точки, а на третата позиция завърши Даниел Чофених (Австрия) с 443.5 точки след последен скок от 233.5 метра.

Друг австриец Щефан Ембахер бе автор на най-дългия скок във финала на състезанието - 240.0 метра, като получи общо 406.4 точки и остана на 11-о място. Ембахер падна при приземяването, но след като се претърколи няколко пъти, сам се изправи на крака без видими наранявания.

Домен Превц остава убедителен лидер в генералното класиране за Световната купа по ски скок с 2068 точки, на 880 пред Рьою Кобаяши (Япония), който има 1188 и Даниел Чофених с 1109. Владимир Зографски заема 17-а позиция с 410 точки.

С успеха днес Превц изпревари Ембахер в подреждането за малката световна купа в ски полетите, след като събра 345 точки на върха. Щефан Ембахер е втори с 61 точки по-малко - 284, а трети е норвежецът Йохан Андре Форфанг със 190 точки.

Домен Превц оглавява и класирането за веригата „Планица 7“ със 711.7 точки, следван от Никайдо с 682.1 и Чофених с 671.6 точки.

В събота в Планица предстоят отборната надпревара при мъжете и финалното състезание при жените, а в неделя ще се проведе и последният индивидуален старт по ски полети при мъжете.

