Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
На чатвъртфиналите американката ще играе с третата в схемата Екатерина Александрова (Русия).

Трудно, но все пак успешно София Кенин достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио
Снимка: БТА
Миналогодишната вицешампионка София Кенин (САЩ) отрази два мачбола и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка от сериите WТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

10-та поставена се потруди сериозно срещу срещу участващата с "уайлд кард" 17-годишна представителка на домакините Уакана Сонобе, за да стигне до успеха с 3:6, 6:1, 7:6(2) след 2:20 часа игра.

Сонобе, 263-а в световната ранглиста, изигра отличен първи сет, в който сервираше солидно и реализира пробиви в първия и в деветия гейм, за да поведе в резултата. Американката отвърна и във втората част даде само гейм на съперничката си. Така всичко трябваше да бъде решено в третия сет, в който японската тийнейджърка пропусна два мачбола при подаване на съперничката в десетия гейм, след което се стигна до тайблрек. В него Кенин дръпна с 5:1 точки и до края нямаше проблеми.

На чатвъртфиналите Кенин ще играе с третата в схемата Екатерина Александрова (Русия), която нямаше особени проблеми във втория кръг и спечели с 6:1, 6:2 срещу Жаклин Кристиан (Румъния) за 11-ия си четвъртфинал за сезона.

В мача между спечелилите титли през миналата седмица поставената под номер 2 шампионка в Нинбо - Елена Рибакина (Казахстан), надделя с 6:4, 6:3 за 98 минути над победителката в Осака - Лейла Фернандес (Канада).

Шампионката от "Уимбълдън" през 2022 година Рибакина се нуждае от още един успех, за да си гарантира място на Шампионата на WТА на осемте най-добри през сезона. На четвъртфиналите тя ще се изправи срещу друга канадка Виктория Мбоко.

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) навакса ранно изоставане от 2:4 гейма и се справи с рускинята Варвара Грачова с 6:4, 6:3. Тя очаква осмата Каролина Мухова от Чехия.

