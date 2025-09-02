БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Тухел повика Лофтъс-Чийк на мястото на контузения Уортън за световните квалификации

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Полузащитникът на Милан се завръща в националния тим на Англия за първи път от шест години насам.

Рубен Лофтъс-Чийк Милан
Снимка: БГНЕС
Рубен Лофтъс-Чийк ще бъде повикан в националния отбор по футбол на Англия за предстоящите квалификации за световното първенство срещу Андора и Сърбия.

Очаква се полузащитникът на Милан да се присъедини към групата на селекционера Томас Тухел, след като Адам Уортън получи контузия в слабините при победата на Кристъл Палас с 3:0 над Астън Вила в неделя, пише информационната агенция PA.

Кристъл Палас нанесе звучен шамар на Астън Вила за първа победа във Висшата лига

29-годишният футболист се завръща в националния тим на Англия за първи път от шест години насам, като последната му повиквателна е през март 2019. Той има 10 мача за английския държавен състав, последният от които бе срещу Съединените щати през ноември 2018 година, но е добре познат на Тухел, тъй като игра под негово ръководство в Челси.

Уортън се контузи през второто полувреме на срещата между Кристъл Палас и Астън Вила, а мениджърът Оливър Гласнер обяви, че отпада за лагера на националния отбор по време на пресконференцията след мача.

Лофтъс-Чийк ще се присъедини към 23 други играчи, които ще се явяват на "Сейнт Джорджс Парк" преди мача от група K на квалификациите срещу Андора на "Вила Парк" в събота и срещу Сърбия следващата седмица в Белград.

#Адам Уортън #Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Англия по футбол #Рубен Лофтъс-Чийк # Томас Тухел

