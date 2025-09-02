Тухел повика Лофтъс-Чийк на мястото на контузения Уортън за световните квалификации

Рубен Лофтъс-Чийк ще бъде повикан в националния отбор по футбол на Англия за предстоящите квалификации за световното първенство срещу Андора и Сърбия.

Очаква се полузащитникът на Милан да се присъедини към групата на селекционера Томас Тухел, след като Адам Уортън получи контузия в слабините при победата на Кристъл Палас с 3:0 над Астън Вила в неделя, пише информационната агенция PA.

Кристъл Палас нанесе звучен шамар на Астън Вила за първа победа във Висшата лига

29-годишният футболист се завръща в националния тим на Англия за първи път от шест години насам, като последната му повиквателна е през март 2019. Той има 10 мача за английския държавен състав, последният от които бе срещу Съединените щати през ноември 2018 година, но е добре познат на Тухел, тъй като игра под негово ръководство в Челси.

Уортън се контузи през второто полувреме на срещата между Кристъл Палас и Астън Вила, а мениджърът Оливър Гласнер обяви, че отпада за лагера на националния отбор по време на пресконференцията след мача.

Лофтъс-Чийк ще се присъедини към 23 други играчи, които ще се явяват на "Сейнт Джорджс Парк" преди мача от група K на квалификациите срещу Андора на "Вила Парк" в събота и срещу Сърбия следващата седмица в Белград.