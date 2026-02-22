БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Тунчев: Бяхме по-добрият отбор, но не намерихме път към гола

Спорт
Наставникът на тима от Кърджали отчете липсата на ефективност в атака и определи равенството като пропусната възможност

тунчев бяхме добрият отбор намерихме път гола
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев заяви след нулевото реми с Берое от Първа лига, че тимът му по-скоро е изгубил две точки, отколкото да е спечелил една, след като не е успял да материализира създадените голови положения.

Наставникът бе категоричен, че неговият отбор е стоял по-добре на терена и е бил по-деен в по-големи периоди от двубоя, но липсата на ефективност в завършващата фаза е лишила състава от успеха.

"През първото полувреме не бяхме достатъчно настойчиви и допуснахме някои грешки пред нашата врата, които сами си създадохме. В началото и съперникът имаше своите положения. След почивката вдигнахме оборотите и създадохме няколко добри възможности, но последният пас и завършващият удар не бяха на нужното ниво“, коментира Тунчев.

Той подчерта, че нападателите трябва да поемат по-голяма отговорност в офанзивен план.

"Нападателите ни трябва да се стараят повече – това е тяхната работа. Работим с тях, опитваме се да ги държим в ритъм, за да намерят формата си, но в крайна сметка трябва да отбелязват голове“, допълни специалистът.

Според него тежкият терен също е оказал влияние върху качеството на играта.

"Имаше брак в разиграванията, но това е нормално при такива условия. Фактът, че не успяхме да победим и да вкараме гол, означава, че натискът ни не беше достатъчен“, завърши старши треньорът на Арда.

