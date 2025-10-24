Тунчев: Очаквахме битка и точно това се получи

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев сподели след равенството 1:1 с Монтана, че не се притеснява за бъдещето си в клуба, защото има пълната подкрепа на ръководството. Двата отбора дадоха начало на 13-ия кръг в Първа лига, като равенството ги остави във втората половина на класирането.

„Ние с ръководството сме в много добри отношения. Нямаме разногласия, усещам тяхната подкрепа“, каза Тунчев. „Трудно се играе на такъв терен. Вятърът също пречеше. Очаквахме битка и точно това се получи. Вкарахме гол, но дадохме инициативата на Монтана. Имахме и положения, които не използвахме“, добави наставникът на Арда.

Младият треньор коментира и ролята на едно от новите попълнения Ивелин Попов.