Тунчев: Очаквахме битка и точно това се получи

Треньорът на Арда не се притеснява за бъдещето си в клуба.

александър тунчев имаше психическо натоварване
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев сподели след равенството 1:1 с Монтана, че не се притеснява за бъдещето си в клуба, защото има пълната подкрепа на ръководството. Двата отбора дадоха начало на 13-ия кръг в Първа лига, като равенството ги остави във втората половина на класирането.

„Ние с ръководството сме в много добри отношения. Нямаме разногласия, усещам тяхната подкрепа“, каза Тунчев.

„Трудно се играе на такъв терен. Вятърът също пречеше. Очаквахме битка и точно това се получи. Вкарахме гол, но дадохме инициативата на Монтана. Имахме и положения, които не използвахме“, добави наставникът на Арда.

Младият треньор коментира и ролята на едно от новите попълнения Ивелин Попов.

„Ивелин Попов го взехме да ни помогне да излезем от ситуацията след евротурнирите. Той е с достатъчно опит и може да поведе отбора напред, но другите трябва да разберат, че не може Ивелин Попов да върши цялата работа“, каза още Александър Тунчев.

