БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Запази

Турците матираха и сърбите в спектакъл, който се оказа за загрявка и на двата отбора за Топ 16 на шампионата.

турция ликува титаничничен дуел сърбия евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Турският национален отбор загря за Топ 16 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Ергин Атаман измъкна титаничния дуел срещу Сърбия с 95:90 в среща от последния пети кръг, изиграна в „Арена Рига“. Двата тима сътвориха ефектен мач, изпълнен с множество обрати, особено във финалните акорди, когато турците издържаха удар и нанесоха първо поражение на състава, воден от Светислав Пешич на шампионата.

По този начин турският отбор продължава без грешка на първенството и финишира на върха с пълен актив от пет победи, а сърбите приключиха на второто място с четири успеха и едно поражение. Това означава, че на осминафиналите южните ни съседи ще спорят с отбора на Швеция, който завърши на четвъртата позиция в група B, докато „плавите“ ще имат за съперник третия от въпросния поток в лицето на Финландия.

Откриващите минути преминаха през множество размени на серии. Никола Йокич, Никола Йович и Филип Петрушев се редуваха да дават тон на символичните гости, докато от другата страна Алперен Шенгюн и Джеди Осман отговаряха на предизвикателството. Това бе достатъчно за символичните домакини да измъкнат точка аванс в края на встъпителния период.

Шейн Ларкин и Осман поведоха турците към нарушаване на статуквото за начало на следващата десетка. Усилията на Василие Мицич, Марко Гудурич, Никола Милутинов и Йокич дадоха да се разбере, че сърбите имат сили да възстановят баланса на силите и да се оттеглят при 49:46 в съблекалнята.

Обичайните заподозрени от първото полувреме излязоха на сцената и на старта на третата част. Стрелбите зад арката валяха с пълна сила, но Шенгюн и Ларкин имаха последната дума, тласкайки южните ни съседи с крехък актив от точка след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе и при откриването на заключителната четвърт. Стефан Йович и Йокич дадоха глътка въздух на „плавите“ по пътя към едноличното водачество. Последва бърз отговор на Шехмус Хазер и Шенгюн, а интригата започна да се заплита чрез смените на водачеството. Четири последователни наказателни удара, дело на Шенгюн и Ларкин, осигуриха разлика от 3 точки на турския отбор с 15 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Йокич пробва трудна стрелба през човек, която не порази целта, а Шенгюн не сбърка нападение по-късно от наказателната линия и това бе всичко.

Алперен Шенгюн отново доказа, че е новата звезда на турците, повеждайки ги към драматичния успех със своите 28 точки, 13 борби, 8 асистенции и 4 успешни шута зад арката. Шейн Ларкин се разписа с 23 точки, включително и с 5 точни стрелби отвъд дъгата. Джеди Осман реализира 16, Ерджан Османи завърши с 10 точки и 5 овладени под двата ринга топки.

Никола Йокич отговори за сърбите с 22 точки и 9 борби. Марко Гудурич приключи с 12 точки, Филип Петрушев има 11, Никола Йович и Стефан Йович (6 асистенции) отбелязаха по 10.

#Национален отбор на Сърбия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Турция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Баскетбол

Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025 Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:00 мин.
Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
Чете се за: 01:12 мин.
Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ)
Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България
Чете се за: 02:37 мин.
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ