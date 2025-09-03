Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Турският национален отбор загря за Топ 16 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Ергин Атаман измъкна титаничния дуел срещу Сърбия с 95:90 в среща от последния пети кръг, изиграна в „Арена Рига“. Двата тима сътвориха ефектен мач, изпълнен с множество обрати, особено във финалните акорди, когато турците издържаха удар и нанесоха първо поражение на състава, воден от Светислав Пешич на шампионата.

По този начин турският отбор продължава без грешка на първенството и финишира на върха с пълен актив от пет победи, а сърбите приключиха на второто място с четири успеха и едно поражение. Това означава, че на осминафиналите южните ни съседи ще спорят с отбора на Швеция, който завърши на четвъртата позиция в група B, докато „плавите“ ще имат за съперник третия от въпросния поток в лицето на Финландия.

GAME OF THE CENTURY



TURKIYE BEAT SERBIA, STAY UNBEATEN AND TOP GROUP A #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Откриващите минути преминаха през множество размени на серии. Никола Йокич, Никола Йович и Филип Петрушев се редуваха да дават тон на символичните гости, докато от другата страна Алперен Шенгюн и Джеди Осман отговаряха на предизвикателството. Това бе достатъчно за символичните домакини да измъкнат точка аванс в края на встъпителния период.

ALPEREN SENGUN WITH THE CRAZY PASS OF THE GAME.#EuroBasket x @tbfpic.twitter.com/7VHo3j6FSd — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Шейн Ларкин и Осман поведоха турците към нарушаване на статуквото за начало на следващата десетка. Усилията на Василие Мицич, Марко Гудурич, Никола Милутинов и Йокич дадоха да се разбере, че сърбите имат сили да възстановят баланса на силите и да се оттеглят при 49:46 в съблекалнята.

Обичайните заподозрени от първото полувреме излязоха на сцената и на старта на третата част. Стрелбите зад арката валяха с пълна сила, но Шенгюн и Ларкин имаха последната дума, тласкайки южните ни съседи с крехък актив от точка след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе и при откриването на заключителната четвърт. Стефан Йович и Йокич дадоха глътка въздух на „плавите“ по пътя към едноличното водачество. Последва бърз отговор на Шехмус Хазер и Шенгюн, а интригата започна да се заплита чрез смените на водачеството. Четири последователни наказателни удара, дело на Шенгюн и Ларкин, осигуриха разлика от 3 точки на турския отбор с 15 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Йокич пробва трудна стрелба през човек, която не порази целта, а Шенгюн не сбърка нападение по-късно от наказателната линия и това бе всичко.

HOLD YOUR HORSES, NIKOLA JOKIC POSTER ALERT #EuroBasket pic.twitter.com/TFYjyYqPAz — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Алперен Шенгюн отново доказа, че е новата звезда на турците, повеждайки ги към драматичния успех със своите 28 точки, 13 борби, 8 асистенции и 4 успешни шута зад арката. Шейн Ларкин се разписа с 23 точки, включително и с 5 точни стрелби отвъд дъгата. Джеди Осман реализира 16, Ерджан Османи завърши с 10 точки и 5 овладени под двата ринга топки.

Никола Йокич отговори за сърбите с 22 точки и 9 борби. Марко Гудурич приключи с 12 точки, Филип Петрушев има 11, Никола Йович и Стефан Йович (6 асистенции) отбелязаха по 10.