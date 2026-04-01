Почина големият композитор Михаил Белчев
Турция празнува завръщане на Мондиал след 24 години чакане

Фенове заляха улиците, а националите вече гледат към излизане от групите

Турция отпразнува класирането си за iветовното първенство по футбол след 24-годишна пауза, след като победи Косово в плейофите и си осигури участие едва за трети път в историята си.

Хиляди фенове излязоха по улиците в цялата страна, развявайки знамена и празнувайки до късно през нощта. Успехът върна спомените за паметното представяне през 2002 година, когато турският тим достигна до полуфиналите.

Капитанът Хакан Чалханоглу подчерта, че отборът ще подхожда с амбиция, но и с реализъм.

"Много сме горди, че донесохме това щастие на нацията. Първата ни цел е да излезем от групата, след което ще вървим стъпка по стъпка“, заяви той.

Младата звезда Арда Гюлер също акцентира върху емоционалния заряд на успеха за новото поколение.

"Сложихме край на копнежа си. Израснахме с историите от 2002-а, а сега имаме шанс да създадем свои“, коментира халфът.

Оптимизмът в страната е осезаем, а амбициите са високи. Президентът на федерацията Ибрахим Хаджъосманоглу дори заяви, че целта е спечелване на трофея, докато легендата Хакан Шукур изрази увереност, че отборът може да създаде проблеми на всеки съперник.

Така Турция се завръща на световната сцена с нова генерация, амбиции и подкрепата на цяла нация.

Свързани статии:

Турция се класира за Мондиал 2026 след минимален успех над Косово
Турция се класира за Мондиал 2026 след минимален успех над Косово
Керем Актюркоглу донесе победата на "лунните звезди“ в Прищина
Чете се за: 01:30 мин.
#Национален отбор на Турция по футбол

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Европейски футбол

Равенство между Алавес и Осасуна в Ла Лига
Равенство между Алавес и Осасуна в Ла Лига
Име като никое друго Име като никое друго
Чете се за: 05:45 мин.
Монако преодоля и Олимпик Марсилия в Лига 1 Монако преодоля и Олимпик Марсилия в Лига 1
Чете се за: 01:50 мин.
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Чете се за: 01:50 мин.
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Чете се за: 00:25 мин.
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
