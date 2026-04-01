Турция празнува завръщане на Мондиал след 24 години чакане

Турция отпразнува класирането си за iветовното първенство по футбол след 24-годишна пауза, след като победи Косово в плейофите и си осигури участие едва за трети път в историята си.

Хиляди фенове излязоха по улиците в цялата страна, развявайки знамена и празнувайки до късно през нощта. Успехът върна спомените за паметното представяне през 2002 година, когато турският тим достигна до полуфиналите.

La celebración de toda la selección de Turquía tras volver a un Mundial 24 años después pic.twitter.com/t77Cfw4OUO — Alicanuchi (@Alicanuch) March 31, 2026

Капитанът Хакан Чалханоглу подчерта, че отборът ще подхожда с амбиция, но и с реализъм.

"Много сме горди, че донесохме това щастие на нацията. Първата ни цел е да излезем от групата, след което ще вървим стъпка по стъпка“, заяви той.

Младата звезда Арда Гюлер също акцентира върху емоционалния заряд на успеха за новото поколение.

"Сложихме край на копнежа си. Израснахме с историите от 2002-а, а сега имаме шанс да създадем свои“, коментира халфът.

Оптимизмът в страната е осезаем, а амбициите са високи. Президентът на федерацията Ибрахим Хаджъосманоглу дори заяви, че целта е спечелване на трофея, докато легендата Хакан Шукур изрази увереност, че отборът може да създаде проблеми на всеки съперник.

Така Турция се завръща на световната сцена с нова генерация, амбиции и подкрепата на цяла нация.