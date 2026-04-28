Турция проведе първи тестове по новоизграждащата се скоростна линия от Истанбул до българо-турската граница

Турция проведе първи тестове по новоизграждащата се скоростна линия от Истанбул до българо-турската граница
Турските железници днес проведоха първи тестове, включващи маневри с влакове в двете посоки на движение, по новоизграждащата се скоростна железопътна линия между централната железопътна гара на Истанбул „Халкалъ“ и ГКПП "Капитан Андреево – Капъкуле" на българо-турската граница, предаде Анадолската агенция.

Според съобщение на Турските железници, цитирано от Анадолската агенция, изграждането на 153-километровия участък между градчето Черкезкьой и Истанбул, който е част от новата линия, вече е напълно завършено, а експерти са извършили необходимите проверки на инфраструктурата. Именно в тази отсечка днес са започнати първите тестове с влакови композиции, посочват от турските железници.

Високоскоростната линия за пътнически и товарни превози, свързваща Истанбул с българо-турската граница, се изгражда от 2019 г. насам със съвместно финансиране от Турция и ЕС, като по нея влакови композиции ще могат да се движат с до 200 км/ч. Когато линията бъде завършена тя ще съкрати времето за придвижване с пътнически влак между Истанбул и Одрин от четири часа на час и половина, а за превоз на стоки – от осем на три часа.

