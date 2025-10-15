Турция разби Грузия и преследва Испания в група "Е"

Турция победи Грузия с 4:1 в мач от 4-ия кръг на група "Е" от световните квалификации за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Кенан Йълдъз откри резултата в Коджаели в 14-ата минута с прехвърлящ удар. Макара голът първоначално да бе отменен заради засада, ВАР промени решението на съдийския екип.

Седем минути по-късно Мерих Демирал удвои преднината на тима си, като засече с глава центриране от ъглов удар на Хакан Чалханоглу.

До почивката турците стигнаха до трети гол, дело на Юнус Акгюн, който стреля от непосредствена близост.

След почивката футболистите на Винченцо Монтела продължиха да бележат. Мерих Демирал вкара идентичен на първия си гол, отново след центриране от корнер на Хакан Чалханоглу.

Гиорги Кочорашвили отбеляза почетния гол за гостите с удар между краката на Урджан Чакър.

Турция заема второто място в класирането с актив от 9 точки. Грузия остава на 3-ата позиция в подреждането с 3 пункта.