Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Турция намери място четвъртфиналите на Евробаскет 2025 в Полша, Финландия, Кипър и Латвия. Баскетболистите на Ергин Атаман надделяха срещу Швеция с 85:79 на старта на осминафиналите. В "Арена Рига" турците трябваше да се потрудят доста, за да пречупят съпротивата на момчетата на Мико Рийпинен, като успяха да го сторят едва в края.

Двубоят не мина без българско присъствие, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Това бе достатъчно за южните ни съседи да останат перфектни с шест победи и да продължат към Топ 8 на шампионата, който ще бъде доигран в латвийската столица. В следващата фаза турският тим ще има за съперник победителя от двойката между Полша и Босна и Херцеговина, а дуелът между двата отбора е утре (неделя).

Sengun's monster game leads Türkiye to the Quarter-Finals!#EuroBasket | #MakeYourMark — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Символичните гости не показаха никакъв респект към именития си съперник на старта, като заложиха на точните стрелби на Пеле Ларшон, Лудвиг Хокансон и Мелвин Панцар, за да вземат предимство. Въпреки действията на Алперен Шенгюн и Джеди Осман, които отговориха за символичните домакини, шведите се пребориха за разлика от 3 точки в края на дебютната част.

Вкарването се оказа доста по-трудна задача в началото на втория период. Скандинавците положиха немалко усилия, а Виктор Гадефорш и Симон Биряндер направиха така, че да удържат турския щурм и да се изстрелят при 42:37 на голямата почивка.

Началото на второто полувреме също не славеше с висока резултатност. По-солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Ерджан Османи и Шенгюн, даде тон на турците за така желания обрат. Адам Рамстед спря пропадането на шведския отбор, но южните ни съседи намериха верния ритъм за разлика от 8 точки в края на третата част.

Символичните гости отново не наведоха глава, поставяйки равенството на таблото в средата на финалната десетка чрез Ларшон, Хакансон и Биряндер, както и с помощта на нови адски усилия в защита. Драмата настъпи с пълна сила в края, но 6 безответни точки, дело на Шенгюн и Осман, предопределиха изхода на мача.

Алперен Шенгюн бе големият герой за турците, приключвайки с 24 точки, 16 борби и 6 асистенции. Джеди Осман завърши със 17 точки, включително и с 4 точни стрелби от далечна дистанция. Ерджан Османи има 14 и 9 овладени под двата ринга топки, Шехмус Хазер записа 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Шейн Ларкин наниза 10 точки.

Лудвиг Хакансон бе над всички за шведите с 16 точки и 5 асистенции. Виктор Гадефорс (7 борби) и Пеле Ларшон отбелязаха по 15 точки, Симон Биряндер регистрира 14 и 13 овладени под двата ринга топки. Мелвин Панцар остана с 10 и 6 асистенции.