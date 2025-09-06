Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Баскетболистите на Ергин Атаман трябваше да се потрудят срещу Швеция, за да намерят място в следващата фаза на шампионата.

турция промъкна четвъртфиналите евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Турция намери място четвъртфиналите на Евробаскет 2025 в Полша, Финландия, Кипър и Латвия. Баскетболистите на Ергин Атаман надделяха срещу Швеция с 85:79 на старта на осминафиналите. В "Арена Рига" турците трябваше да се потрудят доста, за да пречупят съпротивата на момчетата на Мико Рийпинен, като успяха да го сторят едва в края.

Двубоят не мина без българско присъствие, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Това бе достатъчно за южните ни съседи да останат перфектни с шест победи и да продължат към Топ 8 на шампионата, който ще бъде доигран в латвийската столица. В следващата фаза турският тим ще има за съперник победителя от двойката между Полша и Босна и Херцеговина, а дуелът между двата отбора е утре (неделя).

Символичните гости не показаха никакъв респект към именития си съперник на старта, като заложиха на точните стрелби на Пеле Ларшон, Лудвиг Хокансон и Мелвин Панцар, за да вземат предимство. Въпреки действията на Алперен Шенгюн и Джеди Осман, които отговориха за символичните домакини, шведите се пребориха за разлика от 3 точки в края на дебютната част.

Вкарването се оказа доста по-трудна задача в началото на втория период. Скандинавците положиха немалко усилия, а Виктор Гадефорш и Симон Биряндер направиха така, че да удържат турския щурм и да се изстрелят при 42:37 на голямата почивка.

Началото на второто полувреме също не славеше с висока резултатност. По-солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Ерджан Османи и Шенгюн, даде тон на турците за така желания обрат. Адам Рамстед спря пропадането на шведския отбор, но южните ни съседи намериха верния ритъм за разлика от 8 точки в края на третата част.

Символичните гости отново не наведоха глава, поставяйки равенството на таблото в средата на финалната десетка чрез Ларшон, Хакансон и Биряндер, както и с помощта на нови адски усилия в защита. Драмата настъпи с пълна сила в края, но 6 безответни точки, дело на Шенгюн и Осман, предопределиха изхода на мача.

Символичните гости отново не наведоха глава, поставяйки равенството на таблото в средата на финалната десетка чрез Ларшон, Хакансон и Биряндер, както и с помощта на нови адски усилия в защита. Драмата настъпи с пълна сила в края, но 6 безответни точки, дело на Шенгюн и Осман, предопределиха изхода на мача.

Алперен Шенгюн бе големият герой за турците, приключвайки с 24 точки, 16 борби и 6 асистенции. Джеди Осман завърши със 17 точки, включително и с 4 точни стрелби от далечна дистанция. Ерджан Османи има 14 и 9 овладени под двата ринга топки, Шехмус Хазер записа 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Шейн Ларкин наниза 10 точки.

Лудвиг Хакансон бе над всички за шведите с 16 точки и 5 асистенции. Виктор Гадефорс (7 борби) и Пеле Ларшон отбелязаха по 15 точки, Симон Биряндер регистрира 14 и 13 овладени под двата ринга топки. Мелвин Панцар остана с 10 и 6 асистенции.

