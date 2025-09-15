Туристи във Венеция пак се издъниха!

Представи си – пристигаш в най-романтичния град в света и вместо гондола, решаваш да… скочиш в канала.

Точно това направиха британец (25 г.) и приятелката му от Румъния, и бързо-бързо си навлякоха гнева на венецианците.

Гондолиерите ги видели да се гмуркат до Моста на Академията, звъннали на полицията и... край на ваканцията.

Резултатът: глоба от 450 евро на човек + изгонване от Венеция за 48 часа.

И не, това не е първи случай. През последните години хората си мислят, че каналите са басейн:

Австралиец реши да плува под моста Риалто – глоба!

Двама французи – нощно къпане – глоба!

Германец със сърф в канала – пак глоба!



Властите са твърди: „Венеция трябва да бъде уважавана“. Затова въведоха и още правила – такса за еднодневни туристи (10 евро), забрана за огромни групи с мегафони и т.н.





