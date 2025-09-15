БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Туристи във Венеция пак се издъниха!

Чете се за: 01:02 мин.
властите венеция удвоиха входната такса еднодневни екскурзии
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Представи си – пристигаш в най-романтичния град в света и вместо гондола, решаваш да… скочиш в канала.
Точно това направиха британец (25 г.) и приятелката му от Румъния, и бързо-бързо си навлякоха гнева на венецианците.

Гондолиерите ги видели да се гмуркат до Моста на Академията, звъннали на полицията и... край на ваканцията.
Резултатът: глоба от 450 евро на човек + изгонване от Венеция за 48 часа.

И не, това не е първи случай. През последните години хората си мислят, че каналите са басейн:

Австралиец реши да плува под моста Риалто – глоба!
Двама французи – нощно къпане – глоба!
Германец със сърф в канала – пак глоба!


Властите са твърди: „Венеция трябва да бъде уважавана“. Затова въведоха и още правила – такса за еднодневни туристи (10 евро), забрана за огромни групи с мегафони и т.н.



