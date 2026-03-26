Туристка беше спасена след инцидент в Витоша, докато слизала от Боянски водопад.

Група чужденци тръгнали на разходка в планината, но решили да минат по по-кратък и по-труден маршрут. Малко преди да стигнат квартал Бояна, едно от момичетата си изкълчило глезена.

Подали сигнал на 112 и на място пристигнал екип на Планинска спасителна служба.

Спасителите обездвижили крака ѝ и я свалили с носилка до подножието на планината, откъдето е откарана в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

