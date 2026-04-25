БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Туризъм на последния шанс: Как селище в Аляска иска да върне туристите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Запази

Кактовик планира възстановяването на туризма с бели мечки до 2027 г.

ели туризъм последния шанс селище аляска иска върне туристите
Слушай новината

В края на всяко лято бели мечки се събират край малко инуитско селище в Аляска, в северния край на континента, отвъд Полярния кръг, за да се нахранят с останките от китове, оставени от ловци и да изчакат морето да замръзне. Това е зрелище, което някога е събирало над хиляда туристи годишно в Кактовик, единственото селище в Арктическия национален резерват за дивата природа, известно като "туризъм на последния шанс" - възможност да се видят великолепни гледки и животни преди климатичните промени да доведат до изчезването им, предава Асошиейтед прес.

Пандемията от ковид и заповед на федералното правителство, забраняваща обиколки с лодка, за да видят туристите полярните мечки, до голяма степен сложи край на този вид туризъм в Кактовик, на фона на опасения, че малкото селище е пренаселено с външни лица. Но местните лидери на Кактовик се надяват да го възобновят, изтъквайки, че може да донесе милиони долари на местната икономика и да даде на жителите допълнителни доходи - при условие, че селото наложи мерки, които да защитават както начина му на живот, така и самите мечки.

Още през 80-е години на XX век всеки в Кактовик, притежаващ лодка и познания за морето, е можел да заведе група туристи да наблюдават мечките по крайбрежните острови или как се хранят с китове.

Туризмът в Кактовик достига своя пик в годините, след като федералните власти обявиха полярните мечки за застрашен вид, през 2008 г. Бързото затопляне на Арктика разтопява морския лед, който мечките използват за да ловуват, и според повечето учени популацията на полярните мечки може значително да намалее до края на века.

С ръста на посетители, правителството е въвело регулации, изискващи туроператорите да имат разрешителни и застраховки, което постепенно е изтласкало местните от индустрията. По-големи външни компании са навлезли и скоро тълпи от туристи са идвали в Кактовик - село с население около 250 души - през шестседмичния туристически сезон.

Двата хотела и ресторанта в селото са загубили част от приходите си, когато големите компании са започнали да водят туристи от Феърбанкс или Анкоридж за еднодневни обиколки. Жителите се оплаквали от натрапчивостта на посетителите.

С идването на пандемията, Кактовик спира временно посещенията. Пак по това време, през 2021 г., правителството прекрати обиколките с лодки, главно поради опасения, че туристите влияят на мечките и местната общност.

Сега местните власти на Аляска водят разговори с американската Служба за рибите и дивата природа за възстановяване на туризма, възможно най-рано през 2027 г. Сред предложените мерки е ограничаване на времето, през което лодки могат да стоят близо до мечките, за да се предотврати привикването им към хора.

А експерти препоръчват Кактовик да се развива като дестинация за по-дълъг престой, която да предлага и културно преживяване.

Снимки: БТА

#Кактовик #инуитско селище #бели мечки #Възстановяване #Интерес #заснемане #туризъм

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ