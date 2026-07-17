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Турската полиция задържа вицепрезидента на Галатасарай и висши служители на Бешикташ по обвинения в нелегални залагания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Турската полиция задържа вицепрезидента на Галатасарай и висши служители на Бешикташ по обвинения в нелегални залагания
Снимка: БТА
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Турската полиция задържа днес 17 души, сред които вицепрезидента на спортния клуб Галатасарай Маруф Гюнеш и висши ръководни кадри на спортния клуб Бешикташ, в рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Днес турската прокуратура е издала заповеди за задържане на общо 19 заподозрени в рамките на мащабните разследвания за незаконни залози във футболните среди в Турция, заради които в края на миналата година Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани 149 съдии и помощник-съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Към момента двама от заподозрените, за които са издадени заповеди за арест, продължават да се издирват.

Сред задържаните при днешната акция са още членовете на управителния съвет на спортния клуб Бешикташ Толга Киргиз, Керем Гюрел и Ахмет Акчелик, както и представители на турските спортни клубове Болуспор, Ерзурумспор, Генчлербирлиги, Карамaн, Адана Демирспор, Аданаспор, Алтай, Алтънорду, Балъкесирспор и Бандърмаспор.

#ФК Галатасарай

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