Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
турската полиция залови 525 души заподозрени връзки bdquoислямска държаваldquo
Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“, при мащабна операция, проведена едновременно в 56 от 81-те окръга на страната, съобщи турското министерство на вътрешните работи, цитирано от ТРТ Хабер.

Според изявление на министерството задържаните са обвинени в членство в терористичната организация, финансиране на нейната дейност и разпространяване на пропаганда в нейна полза.

В публикация в Екс от турското министерство на вътрешните работи споделиха и кадри от операцията.

Новината идва само няколко дни след стрелба в района на консулството на Израел в Истанбул. Миналия вторник трима мъже откриха огън близо до сградата, като се стигна до престрелка между тях и полицейски служители. В крайна сметка тримата бяха обезвредени, а единият от тях почина от огнестрелни рани, получени при престрелката. Пострадаха и двама полицейски служители.

След случая, турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи нарече тримата мъже „терористи“ и заяви, че „един от тях е имал връзки с организация, която експлоатира религията за собствени цели“. По-късно водещи турски вестници съобщиха, че починалият при престрелката мъж е бил член на терористичната организация „Ислямска държава“.

След инцидента турската прокуратура обяви, че е започнала разследване по случая, като в хода му до момента са задържани общо 11 лица. Миналата седмица в Турция бе проведена и друга операция срещу „Ислямска държава“, като при нея бяха задържани близо 200 заподозрени.

#Турция #задържани #Ислямска държава

