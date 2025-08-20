Учени „хакнаха“ имунната система за борба с вирусите

Учени откриха рядка мутация, която кара тялото да е почти непробиваемо за вируси - като суперзащитник! Тази „суперсила“ работи дори при мишки и хамстери.

Какво се случва? Тялото на тези животни произвежда специални протеини, които хващат вирусите и им пречат да се размножават. И това ги пази цели 4 дни - достатъчно време, за да не се разболеят!

Използват технология, подобна на тази в някои ваксини, за да включат тази суперзащита временно. Това може да е готино решение срещу бъдещи вируси - дори такива, които още не сме срещали.

Въпреки това, учените казват, че има още какво да се доработи, особено по отношение на сигурността, преди това да се използва при хора.