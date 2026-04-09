Учени откриха нов остров в Антарктида

Биляна Бонева
Чете се за: 00:40 мин.
Откритието е направено по време на експедиция с германския изследователски кораб „Поларщерн“

нова карта разкрива подледниковия релеф антарктида
Учени откриха нов остров в Антарктида. Площта му е около 130 метра дължина, 50 метра ширина и се издига на 16 метра над морската повърхност. Откритието е направено по време на експедиция с германския изследователски кораб „Поларщерн“.

Първоначално учените сметнали, че се намират на ледник, но по-късно установили, че става въпрос за скална повърхност. Новооткритият остров се намира близо до остров Жуенвил в северозападната част на морето Уедъл. Засега той няма име, но скоро ще получи такова и ще бъде нанесен на картите.

