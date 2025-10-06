БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учени откриха защо обратната страна на Луната е в пъти по-студена

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Благодарение на мисията “Chang’e-6”

германия подготвят астронавти мисии луната снимки
Международен екип учени за първи път доказа, че температурата в недрата на Луната не е еднаква — обратната ѝ страна е по-студена с около 100 градуса!

Пробите, върнати на Земята от китайската мисия “Chang’e-6”, показват, че лунните скали от обратната страна са се образували при по-ниски температури. Това означава, че “тъмната” страна на спътника има по-дебела кора и по-малко вулкани, докато видимата — тази, която виждаме от Земята — е по-активна и богата на базалтови равнини.

Изследването, публикувано в сп. Nature Geoscience, потвърждава дълго съществуващата хипотеза, че топлинните елементи (като уран и торий) са неравномерно разпределени между двете страни.

Учените от Китай и Великобритания анализират 300 грама лунна почва, събрана от кратера “Аполон”, и смятат, че откритието може да помогне да се разбере как Луната се е формирала и защо изглежда толкова различно от двете страни.

“Chang’e-6” е първата мисия в историята, която успява да вземе проби от обратната страна на Луната — и това откритие може да се окаже ключът към една от най-големите космически мистерии.

Биткойн постави нов исторически рекорд — над 125 000 долара!
Биткойн постави нов исторически рекорд — над 125 000 долара!
ЕС подготвя свой план за изкуствен интелект, за да настигне САЩ и Китай ЕС подготвя свой план за изкуствен интелект, за да настигне САЩ и Китай
Чете се за: 00:57 мин.
Пи Диди влиза в затвора за над 4 години Пи Диди влиза в затвора за над 4 години
Чете се за: 00:32 мин.
Илън Мъск стана първия човек с богатство от 500 милиарда долара Илън Мъск стана първия човек с богатство от 500 милиарда долара
Чете се за: 00:42 мин.
Великият херцог на Люксембург абдикира Великият херцог на Люксембург абдикира
Чете се за: 00:47 мин.
Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа
Чете се за: 00:37 мин.

