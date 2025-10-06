Учени откриха защо обратната страна на Луната е в пъти по-студена

Международен екип учени за първи път доказа, че температурата в недрата на Луната не е еднаква — обратната ѝ страна е по-студена с около 100 градуса!

Пробите, върнати на Земята от китайската мисия “Chang’e-6”, показват, че лунните скали от обратната страна са се образували при по-ниски температури. Това означава, че “тъмната” страна на спътника има по-дебела кора и по-малко вулкани, докато видимата — тази, която виждаме от Земята — е по-активна и богата на базалтови равнини.

Изследването, публикувано в сп. Nature Geoscience, потвърждава дълго съществуващата хипотеза, че топлинните елементи (като уран и торий) са неравномерно разпределени между двете страни.

Учените от Китай и Великобритания анализират 300 грама лунна почва, събрана от кратера “Аполон”, и смятат, че откритието може да помогне да се разбере как Луната се е формирала и защо изглежда толкова различно от двете страни.

“Chang’e-6” е първата мисия в историята, която успява да вземе проби от обратната страна на Луната — и това откритие може да се окаже ключът към една от най-големите космически мистерии.