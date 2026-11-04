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Учени препоръчват: Замяната на готварската с калиева сол може да спаси близо 3 млн. живота годишно

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Съществуват и рискове за хората с бъбречни заболявания, които могат да развият опасно висока концентрация на калий в кръвта

учени препоръчват замяната готварската калиева сол спаси близо млн живота годишно
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Замяната на обикновената готварска сол с алтернатива, обогатена с калий, може да предотврати близо 3 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб, съобщи "Евронюз".

Проучването, ръководено от учени от австралийския Институт за глобално здраве „Джордж“, обхваща 193 държави. Според изчисленията глобалното преминаване към калиева сол би могло да предотврати 2,96 милиона смъртни случая и 10,17 милиона нови случая на сърдечносъдови и хронични бъбречни заболявания годишно.

„Прекомерната консумация на натрий и недостатъчният прием на калий са добре установени причини за високо кръвно налягане - основен рисков фактор за животозастрашаващи състояния като инсулти, инфаркти и бъбречни заболявания“, заяви Брус Нийл, старши научен сътрудник в института.

Алтернативната сол съдържа калиев хлорид вместо част от натриевия хлорид. Тя изглежда, има вкус и се използва при готвене като обикновената сол, но едновременно намалява приема на натрий и увеличава този на калий.

По данни на Световната здравна организация около 1,4 милиарда души на възраст между 30 и 79 години страдат от хипертония. Сърдечносъдовите заболявания остават водеща причина за смърт и инвалидизация в света, като през 2023 г. са причинили 19,2 милиона смъртни случая.

Изследователите установяват, че дори частичната замяна на солта би имала значителен ефект. Използването на калиева сол само в домакинствата може да предотврати 1,85 милиона смъртни случая и 6,19 милиона случая на сърдечносъдови и бъбречни заболявания годишно.

Замяната на солта в преработените храни и ресторантите би могла да предотврати още 1,56 милиона смъртни случая и 5,46 милиона случая на заболявания.

Според Нийл в Европа и Северна Америка над 70% от консумираната сол идва от преработени храни и ресторантски ястия, което прави участието на хранителната индустрия особено важно.

Пълното преминаване към калиева сол би могло да предотврати около 1,08 милиона смъртни случая годишно в Китай и близо 400 000 в Индия. В Обединеното кралство потенциалният ефект е почти 13 000 спасени живота и около 60 000 предотвратени случая на сърдечносъдови и бъбречни заболявания годишно.

Съществуват обаче и рискове. Хората с напреднали бъбречни заболявания и пациентите, приемащи определени лекарства, които повишават нивата на калий, могат да развият хиперкалиемия - опасно висока концентрация на калий в кръвта.

„Рисковете за тази група могат да бъдат ефективно управлявани чрез обучение на пациентите, етикетиране на продуктите и медицинско наблюдение“, заяви нефрологът Вивек Джа от Института „Джордж“ в Индия.

През 2025 г. Световната здравна организация подкрепи използването на обогатена с калий сол за намаляване на кръвното налягане и риска от сърдечносъдови заболявания.

Джа призна, че глобалната замяна би била амбициозна задача заради необходимостта от увеличаване на производството на калиев хлорид.

#спасяване на животи #калиев хидрат #замяна на йодираната сол #препоръки

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