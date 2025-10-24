Ученици от страната откриват Фестивала на книгата и традициите в Челопек

Младежи от различни краища на България ще дадат начало на второто издание на Фестивала на книгата, добротворчеството и традициите в село Челопек. На събитието ще присъстват ученици от София, Варна, Пловдив, Бургас, Свищов, Пазарджик, Павликени, Бяла Слатина и Враца – младежи, които през последната година са направили добри дела, заслужаващи внимание.

Техните постъпки са разнообразни: даряване на кръв, намиране и връщане на изгубени ценности, организиране на благотворителни кампании сред връстници. Общото между тях е желанието да помагат и да бъдат пример.

По време на откриването част от участниците ще излязат на сцена и ще разкажат какво ги е мотивирало да направят добрина, а други ще се включат с видеообръщение. Целта е техният пример да достигне до повече ученици и да покаже, че добротата е заразна.

Организаторите смятат, че фестивалът е начин да се съчетаят книги, култура, доброволчество и български традиции, и да се насърчи активното участие на младите в обществения живот.

Събитието е организирано от сдружение „Книгини“ в партньорство с местното читалище, кметството на Челопек и Община Враца.