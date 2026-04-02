Ученици с рекордни резултати на националната олимпиада по философия

Над 70 ученици от 15 области се събраха в Ловеч за националния кръг на олимпиадата по философия, а резултатите тази година са впечатляващи.

При по-големите ученици средният успех е толкова висок, че има рекорден брой лауреати – цели 27.

В първа възрастова група победител е Иван Стоилов от София – от 164-та гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“. Втора е Радина Петкова от Стара Загора – от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“. Трети е Деян Георгиев от София – ученик в Американския колеж.

При по-големите първото място е за Андрей Лумбев от Дупница – от Професионалната гимназия „Христо Ботев“. Втори е Христиан Цветков от София – от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а трети – Крум Владов Киров от София – от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Учениците писаха есета по идеи на философи като Джон Стюарт Мил и Дейвид Хюм, свързани със свободата, морала и дори въпроса дали изобщо съществува „аз“.

Учениците показаха, че имат интерес не само към философията, а и към музиката. Първата вечер премина под мотото „Философията среща музиката“, с участие на ученическа рок група.