Ученици създадоха брошури с помощта на изкуствен интелект срещу измами с еврото

Ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в Кюстендил стартираха своя мисия под мотото „Да помогнем на възрастните хора“. Те изработиха информационни брошури и постери, които обясняват как изглеждат евробанкнотите и монетите и кои са основните белези за разпознаване на фалшиви пари.

Идеята идва от разговори с възрастни хора, които се страхуват да не бъдат измамени при преминаването към еврото. „Те често питат нас, по-младите, за новите пари и как ще ги познават. Затова решихме да им помогнем“, споделя Ванеса, ученичка от 12 клас.

В проекта участват ученици от различни паралелки, а учителите им подкрепят идеята като пример за практическо образование и гражданска отговорност. Според преподавателката Диляна Боева, подобни инициативи показват, че младите икономисти могат да бъдат полезни на обществото още докато учат.

След отпечатването брошурите ще бъдат разпространени във всички 71 населени места на община Кюстендил, така че всяко кметство да има информация на видно място.