Учениците поемат управлението: нов модел в професионалните гимназии

Националната инициатива „Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии“ започва през учебната 2025/2026 година В тях ще се изгради цял модел на ученическо самоуправление – от ученическия съвет на паралелката, през този на випуска, до ученическия съвет на гимназията. Целта е учениците да участват реално в организацията на училищния живот, да развиват лидерски умения и да поемат част от отговорностите, които обикновено са само при възрастните.

Ще участват 12 997 ученици от 545 паралелки в 30 професионални гимназии (по две от областите София-град и Габрово). Инициативата показва, че училищата функционират по-успешно, когато учениците имат видима роля в процесите, а не само формално представителство чрез един ученически съвет на училищно ниво.

Инициативата се реализира под патронажа на Министерството на образованието и науката, а координатор и консултант е фондацията „Институт за информални иновации“.

Програмата включва избори за ученически съвети на всички нива; онлайн консултации за директори и медиатори; обучения за учители, психолози и педагогически съветници; онлайн работилници за организационни умения; както и създаване от ученици програмисти на електронна мрежа за комуникация между ученическите съвети. Резултатите и добрите практики ще бъдат публикувани в тази мрежа на национално ниво.

Инициативата се реализира със собствени ресурси на участниците - ученици, учители, родители, директори, местни институции, медии, бизнес и граждански организации, като модел за устойчиво ученическо самоуправление в училищата.





