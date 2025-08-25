Учиш или плащаш наем? Дилемата на студентите в Португалия

Все по-малко млади хора в Португалия влизат във висше образование – и голямата спирачка е цената на жилищата.

Средният наем в Лисабон е около 500 евро – повече от половината от минималната заплата в страната. За много семейства това прави студентския живот почти мисия невъзможна.

Спадът се усеща и в университетите, и в политехническите училища – дори в Лисабон и Порто, където обикновено има най-много кандидати. В малките градове положението е още по-тежко.

Учителите признават: има и други фактори – по-малко ученици в гимназиите, по-тежки изпити (включително задължителен по португалски ), по-строг достъп. Но за самите студенти отговорът е ясен: жилищата изяждат бъдещето им.

„Не е липса на интерес, проблемът е социален. Хората искат да учат, но не могат да си позволят,“ казват студентските организации.

Сега държавата трябва да реши:

Да улесни достъпа до висше, както преди?

Или да го направи по-труден, с цената на по-малко студенти?

Междувременно, вторият етап на кандидатстване започва още този понеделник.





