БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син от Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на прокурора от Апелативна прокуратура - Бургас Валентина Маджарова.

Младият мъж беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Предстои Районната прокуратура във Варна да поиска постоянен арест за задържания прокурорския син.

#марихуана за милиони #прокурорски син

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Сигурност и правосъдие

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Прокуратурата ще промени обвинението на пастрока, прегазил умишлено дете в Русенско Прокуратурата ще промени обвинението на пастрока, прегазил умишлено дете в Русенско
Чете се за: 00:55 мин.
Гледат мярката на задържания за побоя на летището в София Гледат мярката на задържания за побоя на летището в София
Чете се за: 00:42 мин.
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма
Чете се за: 03:22 мин.
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
6174
Чете се за: 01:05 мин.
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
10243
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти
Чете се за: 00:45 мин.
По света
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ